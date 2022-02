Le Standard ne cesse de descendre au classement : "Nous sommes confrontés à la dure réalité depuis quelques semaines"

Le KV Ostende est désormais devant le Standard au classement. Les Rouches pointent à la 14ème place après la défaite chez les Côtiers et ont seulement six points de plus que Seraing, le barragiste. Le coach des Rouches était déçu, mais aussi lucide à l'issue de la rencontre au micro d'Elevant Sports

Luka Elsner était plus que déçu après la nouvelle déroute du Standard de Liège. Il a constaté que les bases du football avaient été oubliées. "Nous n'avons pas vu un grand match de football, mais nous avons été dominés dans la bataille pour le ballon, collectivement et individuellement. C'était trop peu pour espérer quoi que ce soit. Nous sommes maintenant dans une position dans laquelle ce club ne devrait normalement jamais se trouver. Nous devons arrêter de faire semblant", a lâché Elsner à l'issue de la rencontre.

A la mi-temps, le coach des Rouches était très en colère. "Les joueurs ont commencé à parler du match et de ce qu'ils devraient y faire, mais j'ai fait taire ces discussions. On ne parle pas de jeu ou de tactique si on ne pose pas les bases. C'est pour ça que je criais et que je tapais du poing sur la table."

"Ça fait mal pour les gens qui m'ont fait confiance"

L'ancien coach de Courtrai s'est senti abandonné par son groupe. "On m'a fait confiance ici pour que je mette le train sur les rails. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas, donc ça me touche. Ça fait mal pour les gens qui m'ont fait confiance."

"Ce n'est pas un groupe avec un talent extraordinaire qui ne fait que sous-performer"

Elsner, comme ses prédécesseurs, ne trouve pas de solution. "Le problème est en effet très complexe et il n'est pas facile de le résoudre. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut appeler les choses comme elles sont et surtout, il ne faut pas se voir plus beau que l'on est. Ce n'est pas un groupe avec un talent extraordinaire qui ne fait que sous-performer. Il est clair que nous sommes capables de faire beaucoup mieux, mais nous sommes confrontés à la dure réalité depuis quelques semaines maintenant, il faut juste le voir", a conclu Elsner.