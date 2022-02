Kenny Rocha remercie Yves Vanderhaeghe : "Je voulais tout donner"

Le KV Ostende a pris trois points très importants contre le Standard. Les Côtiers ont fait un grand pas vers le maintien. Le héros de la soirée ? Kenny Rocha Santos, qui a non seulement marqué son premier but, mais a également obtenu ses premières minutes en 2022.

Yves Vanderhaeghe a relancé le Capverdien qui avait été mis sur la touche par Markus Pflanz. Il a remercié son nouvel entraîneur en inscrivant le seul but du match. "Le nouvel entraîneur nous a appris beaucoup de choses en peu de temps. Mais le message est le suivant : "jouez un football simple". Les joueurs ont également été revigorés mentalement", a observé Rocha Santos. "Si nous sommes assurés du maintien ? Non, nous devons juste continuer à prendre autant de points que possible."

La période n'a pas été facile pour le milieu de terrain. Après la Coupe d'Afrique, il n'était plus dans le onze du KVO. "En termes de football, cela n'a pas été si facile ici. En effet, depuis la Coupe d'Afrique, je ne fais plus partie du noyau. Un choix fait par l'entraîneur jusqu'à présent. Et je dois respecter ça. Je dois continuer à travailler dur pour disputer des minutes. Quand Vanderhaeghe m'a fait jouer ce samedi soir, j'ai voulu tout donner pour aider l'équipe."