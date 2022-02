Selon l'Association des footballeurs professionnels, "le protocole n'a pas garanti la sécurité" de Robin Koch

Lord du duel remporté par Manchester United face à Leeds (2-4) Robin Koch s'est téléscopé dans un duel aérien avec Scott McTominay. Le joueur de Leeds avait reçu des soins et était déclaré apte à continuer la rencontre mais a dû céder sa place à la 31e minute. Koch, qui souffre d'une commotion, a été emmené à l'hôpital et a subi plusieurs tests afin de déterminer la gravité de la blessure.

L'association des joueurs professionnels a réagi à l'incident, en déclarant ceci : "En clair, les règles actuelles fixées par l'IFAB (International Football Association Board, Conseil international du football en francais) ne fonctionnent pas et les joueurs sont mis en danger."

L'association a également réitéré sa demande d'introduire des remplaçants temporaires en cas de commotion. "Il s'agit d'un délai supplémentaire et d'un environnement approprié pour effectuer une première évaluation, ce qui réduit la pression exercée sur les joueurs concernés et les équipes médicales pour qu'ils prennent des décisions rapides."

Koch avait été examiné en accord avec les protocoles en cas de risque de commotion, avant de recommencer à jouer.

The injury to Leeds United’s Robin Koch demonstrates again that the current concussion protocols within football are failing to prioritise player safety.#thread 👇 pic.twitter.com/RgDVZqXmtX