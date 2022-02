Conte est prêt à quitter Tottenham

Lassé, il a lâché une déclaration qui doit faire frissonner les fans des Spurs.

Antonio Conte n'y arrive pas à Tottenham. Les Spurs ne sont que 8e de Premier League et ont hier concédé sur le terrain de Burnley une 4e défaite en 5 matchs. A l'issue de la rencontre, l'Italien a déclaré que la situation était peut-être trop compliquée et qu'il pourrait quitter le club.

"Je suis venu pour essayer d'améliorer la situation avec Tottenham mais peut-être qu'en ce moment, je ne suis pas assez bon pour l'améliorer...Je suis trop honnête pour fermer les yeux et continuer à dire : 'Ok, je veux finir la saison de cette façon et ok mon salaire est bon", a-t-il déclaré selon RMC Sport.