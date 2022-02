📷 La sélection d'Anderlecht pour le déplacement à OHL est connue

Vincent Kompany a révélé les 21 noms qui se rendront demain à Louvain.

Un groupe sans surprise et sans absences, y compris en ce qui concerne Bogdan Mykhaylichenko, bien présent malgré la situation dramatique que vit l'Ukraine. Vincent Kompany avait déclaré plus tôt en conférence de presse que son joueur "tenait le coup" et gardait le sourire à l'entraînement. À l'étranger, Andriy Yarmolenko a notamment été mis au repos par West Ham.