Que va bien valoir le Club sans De Ketelaere ?

Le jeune prodige brugeois est absent pour au moins le match de ce week-end, de quoi potentiellement fortement gripper l'animation offensive de l'équipe d'Alfred Schreuder.

Le Club de Bruges recevra donc l'Antwerp dimanche au Jan Breydel (13h30) sans Charles De Ketelaere. Le jeune joueur de 20 ans, qui s'est blessé à l'épaule hier après une chute à l'entraînement, a en plus de cela été testé positif au Covid-19. Même s'il semblerait s'agir d'une infection minime, il n'est pas garanti qu'il sera de retour mercredi prochain pour la rencontre capitale face à La Gantoise en demi-finales de la Coupe de Belgique. Un vrai coup dur pour la bande à Alfred Schreuder, à qui l'absence de son numéro 90 pourrait coûter très cher

En effet, De Ketelaere cette saison, c'est pas moins de 16 buts, dont 12 en championnat, et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Il est le meilleur buteur de son équipe en Pro League et le meilleur donneur d'assists derrière Noa Lang. Avec tout juste un quart des buts inscrits par Bruges en Pro League, qui compte tout de même de gros buteurs (Bas Dost avec 11 buts, Hans Vanaken avec 7,...), De Ketelaere est tout simplement vital pour l'attaque des Blauw en Zwart, mais aussi pour son animation offensive.

En effet, ces dernières semaines, il a souvent été celui qui s'est montré le plus entreprenant et le plus inspiré offensivement lorsque ses coéquipiers, eux, gambergaeient. Ses capacités de se porter vers l'avant, de constamment casser des lignes grâce à un jeu au pied au-dessus de la moyenne en font une arme potentiellement fatale dès qu'elle en a l'occasion. De plus, son "QI football" est indispensable à la fluidité des transitions et combinaisons sur lesquelles se fonde Alfred Schreuder. Très bon en pointe ou sur un côté, il a montré toute l'étendue de sa palette, avec notamment un geste de vrai buteur contre La Gantoise en Coupe alors que Bruges était dominé comme rarement, pareil lors du duel contre les Buffalos en Pro League lorsqu'il a sonné la révolte de la tête. Il est également le 10e joueur du championnat avec le plus de passes-clés par match (2) selon Who Scored.

Bref, un joueur capable de créer du déséquilibre, surtout lorsque son association avec Noa Lang est bien huilée (en témoigne ce but contre Anderlecht en décembre).

© photonews

Qui pour le remplacer ?

Si Charles, au vu de son profil, est difficilement remplaçable, Schreuder a tout de même l'embarras du choix : titulariser Dost seul en pointe ? Intégrer directement Sargis Adamyan dans le 11, afin de le faire jouer en soutien d'attaque ? Mettre Mats Rits sur le côté droit, ce qui s'était révèlé être une très bonne idée contre Charleroi ? Faire jouer Cisse Sandra ou même le jeune Nusa ?

Le technicien allemand à en tout cas un effectif pléthorique sous la main, mais ses choix dans ces deux matchs absolument capitaux dans la saison des Brugeois se devront d'être les bons.