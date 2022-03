Alessio Castro-Montes plus longtemps à Gand ? "Ce ne serait pas une punition"

Alessio Castro-Montes aurait pu quitter Gand cet hiver, une offre du Genoa étant arrivée sur la table des Buffalos. Il est finalement resté. Et la saison prochaine ?

Alessio Castro-Montes monte en puissance avec La Gantoise, et disputera une première finale de Coupe de Belgique dans sa carrière. Une belle récompense pour le Belge qui aurait pu partir l'hiver dernier direction le Genoa. "J'avais déjà pris ma décision, mais ma discussion avec Hein Vanhaezebrouck m'a conforté dans mon choix de rester", affirme-t-il dans le Belang van Limburg.

Mais l'été prochain, cela pourrait changer. "Je suis ambitieux et je me sens prêt à passer un palier", concède Castro Montes. "Je serais très heureux de décorcher un transfert l'été prochain mais rester un an de plus à Gand n'est pas une punition".