Michael Ngadeu pourrait quitter La Gantoise l'été prochain

Michael Ngadeu réalise une excellente saison avec Gand et était également titulaire avec le Cameroun à la CAN. De quoi décrocher un transfert l'été prochain ?

En fin de contrat en 2023, Michael Ngadeu (31 ans) est un pilier de La Gantoise (37 matchs toutes compétitions confondues), mais ne devrait plus y faire long feu après son excellente saison et ses bonnes performances en Coupe d'Afrique avec le Cameroun. Selon les informations de Foot Mercato, Ngadeu intéresserait quelques clubs, notamment en MLS, mais c'est bien vers la Turquie ou l'Arabie Saoudite que se situeraient ses destinations les plus probables.

Michael Ngadeu a rejoint Gand en 2019 en provenance du Slavia Prague pour un montant de 4,5 millions d'euros. Difficile d'imaginer les Buffalos dégager un bénéfice pour un joueur ayant déjà dépassé la trentaine et auquel il ne restera qu'un an de contrat, mais en cas de belle campagne européenne, qui sait ...