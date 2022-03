Benito Raman encore et toujours "supersub" : "La façon de prouver qu'il mérite plus de temps de jeu"

Benito Raman marque ou donne un assist toutes les 81 minutes. Il fait mieux que tous ses rivaux en attaque, et est même le meilleur "supersub" d'Europe. De quoi frustrer le n°9 du RSCA ?

On le sait, Benito Raman en a plus qu'assez d'être appelé "supersub", mais que dire d'autre ? Le buteur d'Anderlecht est systématiquement décisif quand il rentre au jeu. Ses qualités font mal à des adversaires déjà un peu émoussés. "Il a les armes pour faire souffrir l'équipe adverse", confirme l'assistant de Kompany, Willem Weijs. "Il est rapide, explosif et marque facilement. Malheureusement pour lui, il joue à Anderlecht, où il y a beaucoup de bons joueurs".

Zirkzee et Kouamé ont jusqu'ici toujours préséance, mais pour combien de temps ? "Benito fait bonne impression à l'entraînement, et il l'a encore montré ce dimanche. Il est impliqué dans le jeu, travailleur, et c'est la meilleure façon pour lui de prouver qu'il mérite plus de temps de jeu", reconnaît Weijs.