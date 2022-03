Un nouveau cap historique franchi par Liverpool

Grâce aux buts de Diaz et de Salah, Liverpool s'est imposé sur la pelouse de Brighton hier après-midi, 0-2. Il s'agit de la huitième victoire consécutive des Reds en Premier League. Avec ce succès, Liverpool reste à trois points de Manchester City.

Suite au deuxième but de l'après-midi inscrit par Mohamed Salah, Liverpool a franchi la barre des 2000 buts marqués en Premier League. C'est la deuxième équipe à réaliser cet exploit, derrière Manchester United.

