🎥 Un énorme coup de coude... avant un C4

Inconnu des fans de football, Aitsaret Noichaiboon s'est fait un nom. Et pas pour les bonnes raisons. Joueur du FC Bangkok, le footballeur thaïlandais a assené un violent coup de coude à Supasan Ruangsuphanimit suite à un accrochage des plus banals dans cette rencontre de 3e division.

Résultat, le milieu du North Bangkok University FC a été évacué à l'hôpital, où il a reçu 24 points de suture pour une importante plaie à la lèvre supérieure. Une réaction disproportionnée qui a poussé les dirigeants du FC Bangkok à licencier leur joueur avec effet immédiat.

"Le club tient à adresser toutes ses excuses pour cet incident et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ça ne survienne pas à nouveau", peut-on lire dans un communiqué. De quoi laisser assez de temps à Noichaiboon pour faire du muay-thaï loin du rectangle vert.

Bangkok FC’s Aitsaret Noichaiboon sacked immediately after their match for this pic.twitter.com/qUMA9yzKDZ