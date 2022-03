Dodi Lukebakio espère retrouver la confiance avec les Diables Rouges : "Rarement été aussi heureux que sous Van Bommel, maintenant c'est...différent"

Dodi Lukebakio a été sur le banc plus que d'habitude ces derniers temps. Il y a eu un autre entraîneur à Wolfsburg et les choses ont changé : "Sous Mark Van Bommel, j'étais heureux", dit-il. Et pourtant, il espère être là demain lorsque Roberto Martinez annoncera sa sélection.

Dodi Lukebakio a maintenant 24 ans, il est père de famille et beaucoup plus mature qu'à ses débuts à Anderlecht. Mais il n'est toujours pas satisfait. "Je dois encore être plus régulier dans mes performances. Je recherche la stabilité. Jusqu'à présent, tout cela était trop irrégulier. Eh bien, vous savez comment ça se passe dans le football. En tant que joueur, vous n'avez pas toujours le contrôle sur ce qui se passe à côté du terrain", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "Ces dernières semaines et ces derniers mois, j'ai prouvé que je pouvais apprendre quelque chose à l'équipe quand j'en ai l'occasion. J'ai même été élu homme du match à plusieurs reprises. Je suis venu quand Mark van Bommel était entraîneur ici. Il m'a donné de la confiance. J'ai rarement été aussi heureux sur un terrain. Je me suis bien débrouillé. Maintenant c'est...différent." Depuis la nomination de Florian Kohfeldt en octobre, ses minutes de jeu ont diminué de manière drastique. Sur les six derniers matchs, il n'a joué que 53 minutes. ''Il y a eu quelques transferts à Wolfsburg pendant l'hiver. Les gars qui sont arrivés ont un contrat. Moi, je ne suis qu'un joueur prêté."