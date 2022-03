N1 : l'Olympic repart de l'avant, les Francs Borains et La Louvière trébuchent

En pleine trêve internationale, la saison de Nationale 1 suivait son cours ce soir avec quatre rencontres comptant pour la 26e journée.

Heist - Francs Borains

Un grand Adrien Saussez n'a pas été suffisant pour éviter la défaite aux Francs Borains. En déplacement à Heist, les Verts ne sont pas parvenus à bousculer les Anversois qui l'emportent grâce à l'unique but de la partie inscrit par Jutten (81e). Les Borains enchainent une seconde défaite de rang avant d'affronter Liège.

Olympic Charleroi - Mandel United

Vanderbecq et Guedj permettent aux Dogues de l'emporter grâce à deux réalisations tombées à l'heure de jeu. Le but visiteur n'empêchait pas les Carolos de l'emporter et de se relancer après sa défaite à Dender.

La Louvière Centre - Tienen

Sans victoire depuis trois rencontres, les Loups s'inclinent au Tivoli face à Tirlemont, avec le seul but de la partie tombé en fin de rencontre.

Dessel Sport - Thes Sport 1-0