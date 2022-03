Les U17 à l'Euro : le chemin est encore long

On le sait, disputer un grand tournoi en U17 ne veut pas dire qu'une grande carrière attend nos internationaux.

Ce mardi, nos U17 se sont qualifiés pour la phase finale de l’Euro qui se déroulera en mai prochain en Israël, en terminant à la deuxième place d’un groupe composé de l’Estonie, de la Bosnie et de l’Espagne (seule défaite de nos Diablotins). Une très bonne nouvelle pour notre football puisque ces jeunes joueurs vont avoir de l’expérience en plus.

Mais est-ce que cela veut dire que les 11 joueurs présents sur la pelouse ce mardi et les remplaçants ont une voie toute tracée devant eux ? Pas vraiment. Si on tient compte de la génération qui a participé à l’Euro 2007, on se rend bien compte que la suite du chemin est parsemée d’embûches. Si pour les Hazard, Benteke, et dans une autre mesure les Guillaume François ou Dimitri Daeselaere une carrière chez les pros a finalement été au bout du chemin, pour les autres la désillusion a été assez grande, puisque certains se sont ensuite perdus dans les championnats provinciaux.

Pour les U17, ce qui va suivre est aussi un apprentissage grandeur nature. Tout d’abord, il y aura la médiatisation de ce tournoi, avec des attentes du grand public qui va vouloir déceler les futures pépites de notre championnat. Ensuite, et c’est ce qui est certainement le plus difficile : la saison prochaine.

Ces joueurs sont à un âge où ils doivent encore terminer leur formation en tant que jeune joueur, terminer la scolarité mais aussi déjà pour certains passer le pas et se retrouver dans le noyau A avec les adultes. Ce passage est compliqué pour beaucoup : différence de rythme, de considération de la part du coach, découverte d’un staff élargi, et surtout les sacrifices inhérents au football de haut niveau en terme de récupération et d’hygiène de vie.

Ensuite, la post-formation sera importante : après ses 18 ans, un jeune joueur doit jouer car c’est la période la plus propice à une bonne évolution entre le jeu chez les jeunes et celui chez les adultes. Bref, pour tous ces joueurs, le chemin est encore long et on ne peut leur souhaiter qu’une chose : de devenir le futur des Diables Rouges.