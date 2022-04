Anderlecht et Kompany ont fêté ça comme un titre : "Inhabituel, mais on a vécu des années difficiles"

Cela n'aura pas été évident, mais pour une fois, Vincent Kompany laissait éclater sa joie sans arrière-pensées. Trois points et un ticket validé pour le top 4.

On voit rarement Vincent Kompany se laisser aller à ses émotions en fin de rencontre, mais cette fois, difficultés dans le jeu ou non, le coach du RSCA s'est rendu sur la pelouse pour fêter ça. "Je m'attendais à un tel scénario. Je préfère retenir le positif plutôt que les petits couacs. Non, les premières vingt minutes ne se sont pas passées comme prévu", reconnaît-il après la rencontre. "Nous n'étions pas assez tranchants. Heureusement, en seconde période, nous faisons la différence".

Le KV Courtrai reviendra tout de même dans la rencontre, et on sentira un peu de nervosité s'installer. "Nous sommes restés fermes. C'est de notre résilience dont je suis le plus fier, surtout dans les moments de stress", se réjouit Kompany. Il le fallait, car de l'autre côté, Gand faisait le job contre OHL. "Personne n'a perdu son calme. Il y avait deux scénarios possibles en fin de match : ou bien nous allions en marquer un quatrième en contre, ou ils finissaient par égaliser sur une phase brouillonne. Nous avons tenu bon".

Un Kompany qui se lâche

Les scènes de joie sur la pelouse montrent bien à quel point le RSC Anderlecht revient de loin. "Je sais que c'est atypique pour Anderlecht de fêter ce genre de choses à ce point (sourire). Mais je suis totalement pour. Ce soir, je veux que mes gars savourent. Cela a été bien assez dur ces dernières années, ils le méritent, et les supporters aussi", estime Vincent Kompany. "Aujourd'hui, on fait la fête, et à partir de demain, c'est à nouveau focus intégral sur La Gantoise en finale".