Dante Vanzeir est de retour : "Un but me relancera"

Dante Vanzeir a fait son retour sur les terrains après sa longue suspension.

Cinq matchs sans jouer : Dante Vanzeir avait faim de football ce dimanche, pour son grand retour. Interrogé après la rencontre, il a assuré ne pas avoir perdu le rythme : "Je me suis très bien senti (...) J'étais prêt, je dois juste marquer un but et je serai relancé", déclare-t-il dans des propos relayés par La Dernière Heure. "Je garde ça pour les Playoffs".

Vanzeir, qui reconnaît "avoir eu du mal" lors de la première semaine de sa longue suspension, a travaillé dur pour rester dans le coup. "J'ai participé à tous les entraînements, je m'entraînais individuellement le week-end. J'ai gardé ma condition, je serai prêt pour les PO1", assure l'attaquant unioniste. Il faudra que l'USG y retrouve le chemin des filets...