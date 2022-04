Maarten Vandevoordt, le pas sera franchi progressivement

Annoncé depuis quelques mois sur les tablettes de grands clubs, le gardien du KRC Genk rejoindra les rangs du RB Leipzig en 2024. Une occasion d'encore progresser et de se préparer au plus haut niveau.

La nouvelle a fait l'effet d'une petite bombe ce mardi : Maarten Vandevoordt (20 ans) a signé à Leipzig. Particularité, et pas des moindres, de ce transfert : le gardien restera à Genk jusque 2024. Le choix de la progression, peut-être aussi de la confirmation, plutôt que de sauter directement dans le grand bain.

Une grande précocité

Plus jeune gardien de l'histoire de la Ligue des Champions à 17 ans, le natif de Saint-Trond n'a pas vraiment encore eu l'occasion de franchir les paliers, lui qui a été jeté dans le grand bain très jeune. Comptant déjà 71 apparitions avec Genk, il représente le dernier joyau du glorieux héritage des portiers du club.

La saison dernière, il a tout simplement été LA sensation du championnat. Excellent notamment face à Anderlecht en Coupe, il a démontré des qualités sur sa ligne qui ont impressionné, à juste titre. Il a également sorti des grosses prestations avec les Diablotins. Il n'en fallait pas plus pour que de grands clubs, tels que l'Atalanta Bergame et plus récemment le Barça soient cités comme ses prétendants.

Exit la pression ?

Sauf que, comme dans tous les grands clubs du Royaume, suivis de plus par les écuries les plus prestigieuses à la recherche du nouveau Thibaut Courtois, la pression est énorme. Présenté comme un crack, considéré comme le deuxième meilleur gardien hors-top 5 européen récemment pas le CIES, Vandevoordt est un peu plus dans le creux cette saison, à l'image de l'ensemble de son équipe.

D'un côté, la pression d'un gros transfert ne sera plus là. Il pourra alors progresser au sein d'un club qu'il connait par coeur, où il est conseillé et encadré depuis plusieurs années. Mais de l'autre, les regards se poseront désormais sur lui, en le voyant cette fois comme le futur gardien de l'une des plus grosses écuries européennes.

En conclusion, si ce choix de carrière est intelligent, il n'est pas sans risque. C'est le prix à payer lorsqe l'on est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football belge et international actuel.