D'une saison à une autre, le contraste est saisissant à Ostende

Le KVO a clôturé sa saison, certes par une victoire, mais surtout par une piètre 12e place. Retour sur un exercice qui a vu les Ostendais déchanter après une saison précédente de haute facture.

Les saisons se suivent, et ne se ressemblent pas vraiment - voire pas du tout - du côté du KV Ostende. Européen il y a encore quelques années sous Marc Coucke et finaliste de la Coupe en 2017, les Kustboys ont offert une saison 2021-2022 très moyenne, sans vraiment de joueurs sensation ou d'identité de jeu reconaissable.

Pourtant, et c'est là que c'est surprenant, Ostende sortait d'un exercice 2020-2021 excellent. 5es à l'issue de la phase classique, les hommes d'un Alexander Blessin nommé Entraineur Pro de l'année 2021 ont vu plusieurs joueurs importants tels qu'Arthur Theate (vers Bologne), Fashion Sakala (vers les Rangers), Jack Hendry (vers le Club de Bruges), Jelle Bataille (vers l'Antwerp) et Andrew Hjulsager (vers La Gantoise) quitter le navire côtier.

Ces départs vont faire très mal. Sans une bonne partie de ses tauliers, le club va connaître une saison très compliquée.

Pourtant, cela commence bien, avec un 9 sur 12 et des belles victoires face à Genk (3-4), La Gantoise (1-0) puis Seraing (2-3). L'équipe tient la route, mais réalise une série calamiteuse de 3 points sur 24, avec une seule victoire en 8 matchs et une gifle donnée par l'Union (1-7). En janvier, le club pointe à la 15e place, moment choisi par Alexander Blessin pour partir. Le Genoa paie la clause libératoire du coach allemand, qui laisse les Kustboys orphelins à la surprise générale.

Lors de l'intérim de Markus Pflanz, les choses se compliquent encore : le club ne gagne qu'un match sur 6. Yves Vanderhaeghe, habitué aux missions sauvetage - comme par exemple au Cercle de Bruges, est annoncé à la tête de l'équipe.

Ostende souffre en fin de saison et ne gagne qu'un seul match, face au Standard, sous les ordres de l'ancien joueur d'Anderlecht avant la dernière journée. Mais cela suffit. Des nuls face à l'Union, Saint-Trond, et - chanceusement - Seraing assurent le maintien des Côtiers.

Et ensuite ?

Lors de la saison 2019-2020, Ostende s'était sauvé in extremis, avant de réaliser un exercice impressionnant la saison suivante. L'équipe est irrégulière d'année en année, et il lui faut de la stabilité.

Vanderhaeghe, pressenti d'abord pour rester, est maintenant cité à Zulte-Waregem. Aussi, il va falloir garder des joueurs importants. D'Arpino, élu joueur de la saison du KVO, était cité à Anderlecht et au Standard. Si sa grave blessure peut avoir refroidi les ardeurs de plus grands clubs, cette dernière veut aussi dire qu'il va falloir lui trouver un remplaçant, tant Koziello est loin du niveau qu'il avait à Nice - et qu'accessoirement, il n'a pas le même profil. Des joueurs comme Sakamoto et Uroghide, arrivés en hiver, sont prêtés et disposent tous d'eux d'une option d'achat. Si le club veut faire le choix de la continuité, il va falloir essayer de les garder. Kenny Santos Rocha doit également rester, il apporte beaucoup de technique et de vitesse.

L'été ne sera peut-être pas chaud à la côte, mais il vaut mieux pour ses pensionnaires qu'il ne soit pas trop calme...