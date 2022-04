Le président de Monaco a rassuré Philippe Clement

Il y a beaucoup de pression sur l'entraîneur belge de l'AS Monaco.

Nommé sur le banc de l'AS Monaco en décembre dernier pour succèder à Niko Kovac, l'entraîneur Philippe Clement a déjà fait l'objet de rumeurs concernant un possible départ. A l'occasion d'un entretien accordé à l'AFP, le technicien belge a expliqué qu'il avait été rassuré à ce sujet par son président Dmitri Rybolovlev.

"Le directeur sportif (Paul Mitchell, ndlr), le vice-président (Oleg Petrov, ndlr) et moi-même avons parlé avec le président Rybolovlev. J'ai parlé plus de 4 heures avec lui. Il a dit que nous avions tout son soutien dans le projet actuel. On ne sait jamais le futur quand on est entraîneur. C'est la vie. J'ai été surpris du timing, avant un grand match (victoire 3-0 face au PSG, ndlr). Il n'y a jamais d'assurance. Et je ne lui ai pas demandé. Si on perd tous les matchs maintenant ? C'est comme ça... C’est certain qu'avoir un contact direct avec le président a été une bonne chose. Pour tout le monde", a assuré Clement.

Une stabilité qui pourrait profiter à Monaco, en déplacement sur la pelouse de Rennes ce vendredi (21h) en Ligue 1 lors d'un match très important dans la course à l'Europe.