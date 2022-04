Un analyste voit en Vanhaezebrouck vs Kompany "'l'équivalent belge de Guardiola vs Klopp"

Peter Vandenbempt, analyse pour Sporza au Nord du pays, n'a pas hésité à comparer le duel à venir ce soir entre Vincent Kompany et Hein Vanhaezebrouck à un autre, bien connu...

Hein Vanhaezebrouck vs Vincent Kompany : les deux hommes se connaissent et se respectent, et le jeu proposé par leurs équipes est parmi les plus beaux de Belgique. Ces dernières semaines, ils étaient liés à bien des égards, car Gand et Anderlecht se battaient pour le dernier ticket des Champions Playoffs. Un duel à distance remporté par le RSCA malgré la série folle de La Gantoise en 2022.

Ce soir, Vanhaezebrouck peut prendre sa revanche. Et pour Peter Vandenbempt, ce duel de tacticiens est comparable à un autre. "Pour Manchester City-Liverpool, il y a Pep Guardiola face à Jürgen Klopp. Au niveau belge, l'équivalent, c'est Vincent Kompany vs Hein Vanhaezebrouck", estime l'analyste et commentateur pour Sporza. "Deux entraîneurs avec une philosophie offensive qui tenteront de se surpasser. Un duel entre l'un des meilleurs coachs de l'histoire du championnat et le nouveau venu".