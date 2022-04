Officiel : Un fidèle défenseur du Beerschot quitte le navire et reste en D1A

Après cinq saisons passées au Beerschot, Joren Dom rejoint OHL et reste donc en D1A.

Le Beerschot sort d'une saison absolument cataclysmique. Bons derniers dès le début de la compétition, les Rats sont logiquement relégués en D1B. Certains joueurs, cependant, ont prouvé durant cette saison qu'ils avaient malgré tout le niveau pour évoluer en première division, et c'est le cas de Joren Dom. Le solide défenseur rejoint OHL. "J'ai choisi de terminer ma période au Beerschot après cinq saisons. J'ai vécu des moments fantastiques ici. Je suis devenu champion à trois reprises en D1B, et je suis passé en 1A. Là, j'ai pu montrer mes qualités au plus haut niveau en Belgique. Je tiens à remercier les supporters pour le soutien que j'ai toujours reçu ici", a déclaré Dom sur le site Internet du Beerschot.