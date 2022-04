L'Ukraine préparera son match de barrage face à Mönchengladbach

Suite à l'invasion russe de l'Ukraine, le pays n'a pas pu disputer son barrage en mars dernier, comme c'était initialement prévu. La ou les rencontres auront finalement lieu en juin prochain : le 1er juin, l'Ukraine affrontera l'Ecosse à Glasgow, avant de défier le Pays de Galles quatre jours plus tard en cas de victoire. Si les Ukrainiens se qualifient, ils intégreront le groupe B du Mondial 2022 avec l'Angleterre, l'Iran et les USA.

L'Ukraine préparera ce match contre le Borussia Mönchengladbach, a révélé le club allemand. Un amical a été organisé le 11 mai prochain et tous les profits iront au bénéfice des réfugiés de la guerre en Ukraine.

Borussia will play a friendly against the Ukrainian national team at BORUSSIA-PARK on May 11th. All profits from the match will be donated to causes helping Ukrainian people. 🇺🇦



Read more: https://t.co/pLqJcKPWOL#DieFohlen #StandWithUkraine pic.twitter.com/TzG10G81V7