Blessin au Standard ? A condition que...

Si la possible arrivée d'Alexander Blessin au Standard la saison prochaine n'en est encore au stade de la rumeur, celle-ci semble prendre une certaine ampleur.

En effet, selon Marco Conterio, journaliste chez TuttoMercatoWeb, l'ancien coach d'Ostende pourrait rejoindre le club liégeois en cas de relégation du Genoa, détenu également par 777 Partners.

L'Allemand pourrait donc être le successeur de Luka Elsner, quelques mois après son arrivé à la mi-janvier à la tête des Rossoblu, actuel avant-dernier de Serie A.

📢 🔴🔵 In caso di retrocessione Alexander Blessin potrebbe già dire addio al #Genoa e tornare in 🇧🇪 per andare allo #StandardLiege altro club di proprietà di 777Partners @TuttoMercatoWeb