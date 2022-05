Les U21 du Standard de Liège valident leur ticket pour la D1B

Ce lundi soir à Sclessin, les U21 du Standard de Liège U21 affrontaient ceux du Sporting de Charleroi. Les supporters des Rouches (assistance : 1.569 personnes) étaient bien présents pour encourager les Espoirs liégeois.

Le Standard de Liège n'avait besoin que d'un point ce lundi soir face à Charleroi pour assurer sa place en D1B au détriment de La Gantoise, qui recevait l'Antwerp (0-0). Les trois autres équipes qualifiées en D1B la saison prochaine sont le Racing Genk, le Sporting d'Anderlecht et le Club de Bruges.

Les Rouches ouvriront rapidement le score dans cette partie. Sur un centre de Dumont, la reprise de la tête de Kuavita ne laissera aucune chance à Desprez (11e), 1-0. Charleroi réagira quelques minutes plus tard via une frappe à distance de Dalle Molle (17e) boxée par Epolo avant d'obtenir un penalty après une faute de Ngoy sur Monticelli dans la surface. De Moerloose se chargera de le transformer (19e), 1-1. Balikwisha poussera ensuite le portier adverse à la parade (23e). Les Carolos prendront les commandes de la rencontre juste avat la pause via Wasinski bien placé à la suite d'un corner qui traversera la défense liégeoise (44e), 1-2.

En seconde période, le matricule 16 recollera au score. Bien servi par Dumont, Labila égalisera d'un joli retourné (47e), 2-2. À l'heure de jeu, Calut tentera sa chance, mais sa frappe sera déviée en corner (60e). Epolo effectuera ensuite un très bel arrêt réflexe sur une frappe puissante à distance de Lutte (75e). Le score ne bougera pas (2-2).

Grâce à ce partage, le Standard de Liège U21 valide son ticket pour la D1B. De leur côté, les U21 de Charleroi évolueront en Nationale 1 lors du prochain exercice.

Fiche technique :

Standard de Liège : Epolo, Dumont (Mawette 90e), Ngoy, Noubi, Dodeigne, Vankerkhoven (Tory 90e), Kuavita, Balikwisha, Ghalidi (Calut 56e), Canak, Labila (Benfriha 77e)

Sporting de Charleroi : Desprez, Hoedaert, Wasinski, Andreou, Dalle Molle (Karabagli 87e), Donnez, Lokembo, De Moerloose (Massart 87e), Monticelli (Lutte 70e), Tchatchoua (Benaets 68e), Petkevicius (Bokoum 87e)

Arbitre : Kevin Desimpele

Avertissement : Canak (34e), Vankerkhoven (43e) et Labila (67e) ; Andreou (39e), Petkevicius (83e) et Donnez (85e)

But : Kuavita (11e) et Labila (47e) ; De Moerloose (pen 19e) et Wasinski (44e)