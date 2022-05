Davy De Fauw commente la situation de Ruud Vormer : "Au bout d'un moment, on commence à y croire soi-même"

Ruud Vormer a gravi les échelons pour devenir l'une des icônes du Club de Bruges, mais depuis la fin de l'année dernière, il y a un hic.

Ruud Vormer a fait des choses fantastiques au Club de Bruges. Davy De Fauw a été son coéquipier à Roda JC et au Club pendant cinq ans. Depuis la fin de l'année dernière, les deux hommes ont eu davantage de contacts.

"Demain est un jour nouveau", disait-il souvent. Cela le caractérise, même s'il était parfois en grande difficulté. Cette volonté n'a jamais vraiment disparu", a déclaré De fauw à Het Laatste Nieuws.

Une situation que De fauw reconnaît très bien. "Tout le monde dit que c'est fini, que Rudy est trop vieux. Mais je me sens parfaitement bien", dit-il. Et je le sais - je l'ai vécu moi-même. Deux ans avant que j'arrête enfin à 37 ans, cela a commencé aussi. Si une personne le dit, très bien. Mais si dix, vingt ou trente personnes le disent, au bout d'un moment, on commence à y croire soi-même. Alors que je ne fais que lui conseiller de continuer le plus longtemps possible."