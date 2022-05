Un concurrent espagnol dans la course pour Alfred Schreuder ?

Il semble désormais presque certain que l'entraîneur néerlandais quittera le Club de Bruges à l'issue de la saison.

Moins d'une saison suivant son arrivée, Alfred Schreuder devrait bien quitter la Venise du Nord cet été. Favori pour remplacer Erik Ten Hag à l'Ajax Amsterdam, l'entraîneur de 49 ans pourrait donc faire ses valises après une vingtaine de matches sur le banc du Club de Bruges. Malgré des débuts contrastés et un léger 8/15 pour entamer sa campagne, Alfred Schreuder semble avoir trouvé la bonne formule et n'a plus connu la défaite en Jupiler Pro League depuis le mois de février dernier.

Cependant, l'actuel leader d'Eredivisie n'est pas le seul concurrent. En effet, les performances du FC Séville et de Jolen Lopetegui sont décriées en Espagne, malgré une troisième place au classement. Alors que son contrat court jusqu'en 2024, l'entraîneur espagnol pourrait bien être limogé si son équipe ne termine pas dans le top 4, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Selon l'Estadio Deportivo, les dirigeants Sévillans ont d'ailleurs déjà constitué une liste réduite pour préparer la succession de l'ancien sélectionneur de la Roja, dans laquelle figure Alfred Schreuder. Le départ de l'entraîneur néerlandais parait donc certain. Vers quelle destination ? Réponse dans les prochaines semaines.