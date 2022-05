Antonio Rüdiger : "J'aurais aimé avoir une fin différente"

Le défenseur central va quitter Chelsea en fin de contrat pour s'engager au Real Madrid.

Après la défaite en finale de FA Cup face à Liverpool (0-0, 5-6 t.a.b.) samedi, Antonio Rüdiger (29 ans, 32 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) a acté son départ de Chelsea, en regrettant de ne pas partir sur un trophée remporté.

"Mon départ ? Je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet. Il y avait une possibilité de rester, mais les sanctions n'étaient pas le problème. Dans une telle situation, il ne s'agit pas d'un seul côté, mais des deux. Chelsea a été génial avec moi et j'ai été génial pour Chelsea. Je suis très reconnaissant envers le club. Je suis devenu un homme ici. Mes enfants sont nés ici. Londres et surtout Chelsea, ce sera toujours spécial pour moi. Ça fait cinq ans, avec des hauts et des bas, comme d'habitude. Mais il y a eu beaucoup de choses positives. C’est pour ça que je suis encore plus frustré parce que j’aurais aimé avoir une fin différente", a déclaré l'Allemand face à la presse.