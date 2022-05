José Mourinho prêt à saisir l'opportunité Dybala

Il a fait ce lundi ses adieux à la Juventus.

Paulo Dybala (28 ans, 38 matchs et 15 buts toutes compétitions cette saison) s'éloigne de l'Inter Milan. Longtemps annoncé favori pour accueillir l'attaquant argentin, qui va quitter la Juventus Turin à la fin de son contrat en juin, le club lombard ne serait plus en pole. Selon La Repubblica, la "Joya" a finalement décidé de ne pas rejoindre le grand rival de la Juve et en aurait fait part aux supporters turinois.

Conséquence, l'ancien joueur de Palerme serait désormais plus proche de l'AS Rome ! Mais l'affaire n'est pas encore bouclée pour le club de la Louve qui, d'après le quotidien italien, doit composer avec la concurrence de clubs anglais et espagnols dans ce dossier.