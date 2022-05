Voici les 11 nominés pour le prix de "Joueur de l'année" en Pro League

Une sélection dominée, sans surprise, par l'Union Saint-Gilloise.

Dans l'optique de la cérémonie de remise lundi prochain, la Pro League a annoncé ses 11 nominés pour le titre de "Joueur de l'année". L'Union Saint-Gilloise est l'équipe la plus représentée dans cette sélection, avec pas moins de 4 joueurs : Casper Nielsen, Teddy Teuma, Deniz Undav et Dante Vanzeir. L'on retrouve également deux joueurs évoluant chez le champion, le Club de Bruges : Hans Vanaken et Charles De Ketelaere.

Jean Butez (Antwerp), Junya Ito (Genk), Xavier Mercier (OHL), Christian Bruls (STVV) et Tarik Tissoudali (La Gantoise) complètent les nominations.

Les Pro League Awards recompenseront également le titre de meilleur joueur en D1B, parmi Lukas Van Eenoo et Lyle Foster (Westerlo), et Nicolas Rommens (RWDM).