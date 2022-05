Angel Di Maria va partir du PSG

Clap de fin pour Angel Di Maria (34 ans, 4 buts et 8 assists cette saison) au PSG. Arrivé en 2015 de Manchester United, l'ailier argentin quittera le champion de France au terme de cette saison. Il aura marqué l'histoire des franciliens, en devenant leur meilleur passeur.

