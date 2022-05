Après 10 ans, Charly Musonda Jr. quitte Chelsea

Le milieu offensif de 25 ans a annoncé ce mardi sur les réseaux sociaux qu'il quittait les Blues.

Arrivé à Chelsea en 2012 en provenance d'Anderlecht, Charly Musonda Jr. a enchaîné les prêts (Betis Séville, Celtic Glasgow, Vitesse Arnhem), sans jamais réussir à faire son trou et non sans être épargné par les blessures. 10 ans plus tard, le milieu offensif de 25 ans a annoncé dans une longue lettre ouverte qu'il allait quitter les Blues à la fin de la saison.

Le joueur s'est notamment confié sur sa longue blessure au genou, qui l'a écarté des terrains pendant 4 ans. Il a également remercié toutes les personnes qui l'avaient entourées à Chelsea.

Malgré un début de carrière très difficile, il affirme encore avoir la faim de jouer au football : "Ce qui est certain, c'est que je vais rejouer."