Michel Vlap est de retour à Anderlecht

Après un prêt à Twente, l'attaquant néerlandais revient à Anderlecht. Pour combien de temps ?

Après une saison peu prolifique à Twente (5 buts et 2 passes décisives en 36 matchs), Michel Vlap (24 ans) revient au RSC Anderlecht. Twente a en effet communiqué en ces termes : "Anderlecht ne veut pas nous le louer un an de plus. Puisqu'une reprise définitive n'est pas financièrement faisable, nous devons dire au revoir."

La question est maintenant de savoir de quoi sera fait l'avenir de l'attaquant néerlandais, acheté en 2019 pour la coquette somme de 6,9 millions. Déjà prêté à l'Arminia Bielefeld en seconde partie de saison dernière, Vlap n'est toujours pas parvenu à confirmer les grosses attentes qui étaient mises sur lui lorsqu'on le présentait comme un futur grand. Aura-t-il l'occasion de le faire chez les Mauves ? Honnêtement, cela serait une grosse surprise...