Auxerre va récompenser son coach

Quoi de plus normal après une montée en Ligue 1?

Entre l’AJ Auxerre et son entraîneur Jean-Marc Furlan, l’histoire d’amour va continuer. Alors qu’il se retrouvait en fin de contrat et annoncé avec insistance sur le banc des Girondins de Bordeaux en vue de la saison prochaine, le technicien de 64 ans devrait finalement signer un nouveau bail avec la formation bourguignonne, qu’il vient de ramener en Ligue 1 après dix années passées à l'échelon inférieur.

"C’est un excellent technicien, il a mis sa patte à l’équipe et l’a bien fait progresser dans le jeu. Les joueurs ont pris beaucoup de plaisir avec Jean-Marc et chapeau car le mérite lui en revient en grande partie. Faire remonter ce club en Ligue 1, c’était sa mission en trois ans. Bravo Jean-Marc et bravo à son staff aussi. On devrait construire avec lui. A la fin du match, il me disait 'il faut qu’on se voie demain pour refaire les plannings'. Il est déjà projeté lui aussi", a assuré le directeur général de l’AJA, Baptiste Malherbe, ce lundi au micro de la radio France Bleu.