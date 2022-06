Jason Denayer vers un autre club de Ligue 1?

Le défenseur des Diables Rouges est en fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais.

En quête d'un défenseur central pour la saison prochaine, d'autant plus avec le possible départ de Nayef Aguerd, le Stade Rennais regarde du côté de Lyon. En effet, le club breton s'intéresse de très près à Jason Denayer (26 ans, 20 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison), dont le contrat prend fin cet été.

D'après Le 10 Sport, les Rouge et Noir sont même passés à l'action en formulant une proposition au joueur et à ses représentants. A l'origine de sa venue à l'OL, le directeur technique rennais Florian Maurice mène ce dossier et tente de convaincre le Belge de poser ses valises en Bretagne. Denayer peut-il être séduit par cette destination ?