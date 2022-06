Le Standard Liège aurait Yanis Hamache dans son viseur

L'ancien joueur de l'OGC Nice et du Red Star vient d'effectuer deux saisons pleines au Portugal. De quoi attiser les convoitises de plusieurs clubs dont le matricule 16.

Yanis Hamache a réalisé deux grosses saisons à Boavista (50 matchs, 6 buts et 9 passes décisives en Liga Portugal Bwin). Il a d'ailleurs été appelé en Équipe d'Algérie ces derniers jours.

Ses performances attisent les convoitises. De nombreux clubs lorgnent l'Algérien en fin de contrat en juin 2023 avec Boavista. Selon Footmercato, le Standard Liège aurait le latéral gauche dans son viseur. Tout comme Brest, Clermont et Montpellier en France et Sassuolo, Bologne et la Salernitana en Italie.