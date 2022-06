Lukaku de retour à l'Inter : ça se rapproche

Alors que l'on rapportait ce mercredi matin que Romelu Lukaku voulait revenir à l'Inter, quitte à baisser son salaire, et que les dirigeants Nerazzurri faisaient le forcing, différentes sources nous apprennent que les discussions se sont poursuivies dans la journée.

L'Inter aurait proposé environ 5 ou 6 millions d'euros pour se faire prêter Lukaku pour une saison, mais les Blues en voudraient au moins le double. Le Diable Rouge accepterait de baisser son salaire de moitié (de 12 millions à 7 millions). Le Diable voudrait uniquement retourner dans son ancien club.

Selon ce que relate Fabrizio Romano, les discussions iraient dans un sens "positif", à un point que selon Nicolo Schira les dirigeants intéristes seraient "confiants" quant à rapatrier leur ancien attaquant. Affaire à suivre...

Romelu Lukaku deal. Direct contact between Inter and Chelsea took place today as expected, as per @MatteoBarzaghi . 🚨🔵 #CFC Sources describe it as “positive meeting” with Inter and Chelsea in talks about loan fee and Lukaku ’s salary situation. Romelu only wants Inter move. pic.twitter.com/hwYN9bvn31

Romelu #Lukaku is getting closer to return to #Inter from #Chelsea on loan. Talks ongoing to try to reach an agreement on the price of the loan. Big Rom is set to cut his salary (from 12 to 7M) to return. Inter offer 5-6M for the loan and are confident to finalize the deal. #CFC https://t.co/98Url87Dnr