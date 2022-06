Brian Reynolds va de nouveau être prêté en D1A par l'AS Rome

Bryan Reynolds (20 ans) avait été prêté en janvier dernier au KV Courtrai, disputant 9 matchs (1 but) pour les Kerels. Insuffisant pour obtenir sa chance à l'AS Rome en vue de la saison prochaine, semble-t-il : d'après le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, le latéral américain (2 caps avec les USA) sera à nouveau prêté et devrait retrouver la D1A.

Reynolds devrait ainsi être envoyé en prêt à Westerlo, promu au sein de l'élite belge. Le club campinois disposerait même...d'une option d'achat estimée à 7 millions d'euros. Un montant très élevé pour un club de bas de classement.

Bryan Reynolds is set to leave Roma again, as per @DiMarzio. Agreement in place with KWC Westerlo on loan, staying in Belgium. 🇺🇸🤝 #transfers



Buy option worth €7m will be also included in the loan deal.