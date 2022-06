Michael Krmencik est de retour à Bruges, mais a des options

Après son prêt au Slavia Prague, Michael Krmencik est de retour à Bruges pour la reprise, mais ne devrait pas rester.

Michael Krmencik (29 ans) avait été envoyé en prêt la saison passée au Slavia Prague et retrouvait des sensations, mais a été stoppé net par une lourde blessure en fin d'année 2021. Il aura au final disputé 22 matchs toutes compétitions confondues, pour 7 buts et 5 passes décisives, et revient au Club de Bruges sans que l'option d'achat soit levée.

Krmencik compte 19 matchs pour les Blauw & Zwart (3 buts), et y compte encore une année de contrat. Malgré le changement d'entraîneur, il ne devrait cependant pas recevoir de nouvelle chance sous Carl Hoefkens et faire partie du dégraissage cet été. D'après Het Laatste Nieuws, l'international tchèque (35 matchs, 9 buts) pourrait compter sur l'intérêt du PAOK Salonique (où il a déjà évolué), du FC Nuremberg et, plus étonnant, du Persija Jakarta, en Indonésie.