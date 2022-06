Mohamed Salah rend hommage à Sadio Mané, parti au Bayern

Il y a-t-il eu un duo plus redoutable ces dernières années ? Symboles de la renaissance de Liverpool sous Klopp, Sadio Mané et Mohamed Salah ont terrorisé les défenses de Premier League et européennes.

Mané arrivant de Southampton en 2016 et Salah de 2017, le duo offensif sera tout simplement l'un des meilleurs d'Europe, gagnant la Ligue des Champions, la Premier League, la FA Cup, la League Cup, la Coupe du monde des clubs et une Supercoupe de l'UEFA.

En 2019, Salah et Mané ont tous deux terminé meilleur buteur de Premier League.

L'Egyptien a tenu à rendre hommage à son désormais ex-coéquipier, en postant un court texte sur Twitter. "Ça a été un sacré voyage ! Merci pour tous les bons moments et je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure ! Tu vas nous manquer à tous."

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg