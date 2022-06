Lamkel Zé peut faire une croix sur l'Antwerp

L'enfant terrible du football belge semblait avoir des envies de réussir au Great Old. Mais le club ne semble pas avoir pardonné ses nombreuses frasques du passé...

De retour au Bosuil après des prêts au Dunajska Streda, à Khimki et à Metz, Didier Lamkel Zé (25 ans) se retrouve, à nouveau, persona non grata. Son avenir, il s'écrira loin des terres anversoises.

Le Nieuwsblad écrit en effet que le Camerounais s'entraîne actuellement avec l'équipe réserve. Et pour cause : il ne fait pas partie des plans de van Bommel et Marc Overmars. Le club a maintenant le choix : soit essayer de le vendre, soit attendre que son contrat prenne fin en juin 2023. Lamkel Zé a récemment passé ses tests physiques et médicaux, et les résultats ne seraient pas très encourageants...