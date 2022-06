Youssef Challouk fait forte impression à Courtrai : "J'espère devenir une valeur sûre ici"

Le KV Courtrai a battu le KV Malines (3-1) samedi après-midi. Les troupes de Karim Belhocine ont réalisé un excellent match. Le nouveau venu, Youssef Challouk, était particulièrement impressionnant.

Youssef Challouk fait forte impression lors des premiers matchs amicaux du KV Courtrai. La circulation était à sens unique samedi après-midi au stade des Eperons d'or contre Malines. "Nous avons joué un bon match en effet", a déclaré l'ancien joueur du KMSK Deinze. "Le KaVé est une excellente équipe, mais nous avons été vigilants immédiatement et nous ne les avons jamais laissés poser leur jeu. Mes premières semaines en tant que joueur de Courtrai se sont bien passées. J'ai été bien accueilli ici et je me suis immédiatement senti chez moi. Je connaissais déjà Tom (Vandenberghe). Le reste des joueurs, je ne les ai vus qu'à la télévision", a confié l'ailier.

La saison dernière, Challouk a été une véritable sensation en D1B - désormais la Challenger Pro League. En 147 matchs avec Deinze, il a marqué 44 fois et délivré 23 passes décisives. Le Belge âgé de 26 ans veut démontrer qu'il a les qualités pour évoluer au plus haut niveau. "Il y a deux saisons, Courtrai a également manifesté son intérêt. Ils ont tout de suite été très concrets et j'ai eu un bon pressentiment. Quelques autres équipes de D1A voulaient me voulaient aussi, mais mon choix a été fait assez rapidement. J'espère devenir une valeur sûre ici et devenir important pour l'équipe. Il sera particulièrement important de bien commencer la saison. Nous sommes définitivement sur la bonne voie pour nous préparer le match d'ouverture contre OHL. Nous devons continuer dans cette voie", a conclu Youssef Challouk.