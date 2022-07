Après Mouscron, les frères Mpenza pourraient participer à la reprise d'un club de Nationale 1 !

Mbo et Emile Mpenza ont participé au projet de renouveau de l'Excel Mouscron la saison passée, mais ont rapidement déchanté. Pour autant, Mbo Mpenza n'abandonne pas le monde du foot. Il pourrait arriver dans les bagages de repreneurs allemands en Nationale 1.

Le FC Mandel United, en Nationale 1, semblait dans le pétrin. Ses investisseurs français, Strive, cherchent un repreneur depuis longtemps désormais et l'espoir s'amenuisait. Mais une bonne nouvelle semble se profiler : d'après le Nieuwsblad, Strive serait en discussions avancées avec un groupe d'investisseurs allemands. Ne manque que l'apport de preuves financières suffisantes et tout sera réglé. Ces investisseurs auraient déjà tenté de reprendre l'Excel Mouscron, qui n'a finalement pas pu être sauvé.

Et le lien avec feu le club hurlu ne s'arrête pas là. En effet, les Allemands sembleraient débarquer à Mandel United avec, dans leurs bagages, les frères Mpenza. Le média néerlandophone affirme que ceux-ci seraient "étroitement impliqués" dans le projet de reprise...et même que le projet final serait que Mandel United, club basé à Izegem, déménage à Mouscron une fois monté en D1B. Les deux villes ne sont distantes que d'une trentaine de kilomètres.

Mbo directeur sportif, Emile T2 ?

Les frères Mpenza reprendraient en Nationale 1 les rôles qui étaient les leurs durant leur bref passage à Mouscron. Mbo deviendrait donc directeur sportif du club, et Emile T2 d'un entraîneur principal encore à déterminer. À l'Excel, Enzo Scifo jouait ce rôle de T1, mais l'ex-entraîneur des Espoirs belges a affirmé qu'il en avait fini avec le monde du football. On ignore ce qu'il adviendrait de Roland Louf, CEO de Mandel depuis janvier, qui a notamment travaillé à l'Union Belge et aux Francs-Borains.