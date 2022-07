Mo Salah va avoir un salaire XXL

L'Égyptien va pratiquement doubler son salaire sur les rives de la Mersey.

Contre toute attente et après plusieurs mois de frictions, Mohamed Salah (30 ans, 51 matchs et 31 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) a finalement prolongé son contrat, qui expirait dans un an, jusqu'en juin 2025 avec Liverpool.

Selon The Times, l'ailier égyptien touche désormais 405 000 euros par semaine, contre 235 000 euros hebdomadaires avant son extension. Un sacré effort financier des dirigeants des Reds, qui ont finalement cédé après avoir laissé filer Sadio Mané au Bayern Munich.