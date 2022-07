Avec Sebastiano Esposito, Felice Mazzù passera-t-il à deux attaquants ?

Ca y est : le RSCA tient son nouvel attaquant, Sebastiano Esposito. Benito Raman peut craindre pour sa place...à moins que Felice Mazzù n'ait en tête de recréer ce qui avait fait son succès à l'Union.

Il n'y a pour le moment qu'une (quasi) certitude concernant le onze du RSC Anderlecht pour le début de saison : ce sera à trois derrière. Les arrivées d'Abdulrazak Ishaq et Nilson Angulo ont renforcé les flancs, et l'embouteillage au milieu devrait orienter Mazzù vers un triangle dans l'entrejeu (ou pousser des joueurs vers le départ) ; mais qu'en sera-t-il de l'attaque ? On le sait, l'Union Saint-Gilloise a connu son succès en bonne partie grâce à son duo Undav-Vanzeir.

Face à Roda, Anderlecht a montré de très belles dispositions : une victoire 6-0 est en quelque sorte difficile à analyser en dehors du positif. Pourtant, un point pouvait être souligné : tout seul devant, Benito Raman a parfois couru un peu dans le vide, manqué de présence et paru manquer d'un joueur avec qui combiner. Verschaeren et les flancs (Ishaq et Amuzu) partant de plus loin, Raman se démenait parfois un peu en vain, en plus de ne pas être, naturellement, un 9 pouvant évoluer seul.

Sebastiano Esposito en second attaquant ?

Sebastiano Esposito, lui, a plus souvent évolué en soutien d'attaque (second attaquant) que pur 9 au cours de sa carrière. L'équation paraît vite résolue : Raman et Esposito, voire Esposito et un autre joueur (on sait que Nilson Angulo est un attaquant de formation, qui peut amener beaucoup dans ce système), seront associés. Le 3-4-2-1 aligné face à Roda JC devrait se transformer en 3-5-2, quitte à sacrifier l'un des deux 10 de ce début de préparation.

Le stage aux Pays-Bas amènera certainement des réponses. On attend ainsi de voir quel rôle Mazzù réservera à Angulo. Car un système à deux pointes, au vu du peu de profondeur de banc à ce poste, peut poser problème sur le moyen ou long terme. Mais le coach du RSCA partira certainement avec cette idée en tête...