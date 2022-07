Un staff au fort accent anderlechtois pour Vincent Kompany à Burnley

Alors que la préparation se poursuit du côté de Burnley, Vincent Kompany a finalisé son staff pour cette saison.

L'ancien Diable Rouge va débuter un nouveau challenge en Angleterre, où il s'est rendu avec plusieurs visages connus dans son sillage.

Après le départ de son ancien adjoint Willem Weijs vers Lommel le mois dernier, d'autres ont décidé de suivre Kompany, comme Jelle ten Rouwelaar, Bram Geers et Floribert Ngalula qui étaient à Anderlecht la saison dernière.

Enfin, Craig Bellamy signe également son retour aux côtés de Vincent Kompany, après avoir quitté Bruxelles en cours de saison.

Vincent Kompany's backroom staff have been confirmed



?? Craig Bellamy, Assistant Manager

?? Jelle ten Rouwelaar, Goalkeeping Coach

?? Bram Geers, First Team Coach

?? Floribert Ngalula, First Team Coach

?? Richard Bredice, Lead First Team Performance Analyst & Set-Piece Coach