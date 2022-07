Christian Brüls sèche le match de préparation contre Seraing

Mauvaise surprise pour les Canaris ce mercredi : Christian Brüls n'était pas là pour le match de préparation face à Seraing.

Récemment, Shinji Kagawa disait tout le bien qu'il pensait de Christian Brüls et à quel point il avait hâte d'évoluer à ses côtés. Pourtant, la star japonaise risque d'être déçue. En effet, Brüls semble vouloir forcer un départ de Saint-Trond. Ce mercredi, lors du match amical perdu face à Seraing, le milieu créatif s'était fait porter pâle.

Rien à voir avec une blessure ou une indisposition, avance Het Nieuwsblad : Christian Brüls souhaiterait quitter le STVV. L'ancien de La Gantoise et du Standard n'a plus qu'un an de contrat et, à 33 ans, il aimerait plus de garanties. Brüls souhaiterait prolonger avant le début de la saison 2022-2023. Selon le média néerlandophone, un club belge aurait entamé des discussions avec le joueur et lui offrirait un meilleur salaire.