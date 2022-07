José Mourinho aimerait attirer un flop du PSG

Il n'a pas réussi son passage dans la capitale française.

Malgré sa présence pour affronter Quevilly-Rouen (2-0) en amical ce vendredi en seconde période, le milieu de terrain Georginio Wijnaldum (31 ans, 31 matchs et 1 but en L1 pour la saison 2021-2022) se retrouve poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain sur ce mercato d'été. Et selon les informations du journaliste de Relevo Matteo Moretto, l'international néerlandais pourrait prendre la direction de l'AS Roma.

En effet, l'ancien joueur de Liverpool a été proposé au club italien dans le cadre d'un prêt, avec une prise en charge de la moitié du salaire du Batave par le champion de France en titre. Une manière pour le PSG de trouver une porte de sortie à Wijnaldum après une saison 2021-2022 particulièrement délicate.