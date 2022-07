Guardiola ne lâche pas un joueur espagnol !

Il est passé par le FC Barcelone avant de rejoindre la Premier League.

Les semaines passent et l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola n’abandonne pas l’idée d’attirer le latéral gauche de Brighton, Marc Cucurella (23 ans, 35 matchs et 1 but en Premier League avec Brighton pour la saison 2021-2022), sur ce mercato d’été. Le tabloïd britannique The Sun croit d'ailleurs savoir que les Skyblues, après une première offre refusée à 35 millions d'euros, vont revenir à la charge dans les prochains jours.

En effet, avec le départ attendu d’Oleksandr Zinchenko à Arsenal pour 35 M€, le champion d’Angleterre en titre va dégager de nouvelles liquidités et pourra ainsi augmenter le montant de sa proposition. Suffisamment pour faire fléchir la direction des Seagulls ?