Le Bayern privé d'un cadre pour plusieurs semaines

Coup dur pour les Bavarois.

Les médias allemands et Sky Sport annoncent que Leon Goretzka (27 ans) a été opéré du genou gauche et sera absent pour une durée comprise entre 6 et 8 semaines. Il ratera la préparation avec le Bayern de Munich, mais aussi le début de la saison.

Recruté en 2018 à Schalke 04, Goretzka est très vite devenu indispensable à la formation bavaroise. Avec le Rekordmeister, il s'est institué comme l'un des meilleurs milieux d'Europe et s'est dans le même temps solidement affirmé en équipe nationale (44 sélections, 14 buts).