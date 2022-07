🎥 Le but SENSATIONNEL de Simon Adingra pour offrir un point à l'Union

Tient-on déjà le but de l'année ? Peut-être bien.

Simon Adingra (20 ans), un nom à retenir pour cette saison de Pro League. Le jeune ailier prêté par Brighton & Hove Albion va devoir faire oublier Kaoru Mitoma, et il a l'air bien parti pour. Après avoir pris ses marques au fil du match, il a ainsi égalisé à l'entame du dernier quart d'heure d'un solo magistral. Un petit pont, plusieurs hommes dans le vent sur deux crochets voluptueux, et une frappe enroulée qui rentre via le poteau. De l'Art !